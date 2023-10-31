Petrol Ofisi, 'Lubi' ile madeni yağlar ile ilgili tüketicilere yardımcı olacak

Petrol Ofisi Grubu tarafından geliştirilen WhatsApp sohbet robotu ‘Lubi’, madeni yağlar ile ilgili birçok konuda tüketicilere yardımcı olmak üzere tasarlandı. ‘Lubi’, görüntü işleme ve yapay zekâ destekli özellikleri sayesinde, madeni yağ dünyasına en hızlı şekilde dahil olmayı sağlıyor.

Türkiye madeni yağ pazarının liderlerinden Petrol Ofisi Grubu, madeni yağ segmentine özel bir WhatsApp sohbet robotu geliştirdi. ‘Lubi’ isimli sohbet robotu WhatsApp üzerinden madeni yağ teknolojisi konusunda müşterilerin hayatını kolaylaştıracak bir asistan görevi görecek.

Yapılan açıklamaya göre, WhatsApp sohbet robotu ‘Lubi’ sürücülerin araçları için Petrol Ofisi’nin tüm araçlara yönelik geniş ürün gamı arasından en doğru tercihi yapmasına olanak tanıyor. Araç markası, modeli ve model yılı girildiğinde, motor üreticisinin önermiş olduğu standartlarda Petrol Ofisi madeni yağlarından en uygun olanı kullanıcıya sunuluyor. Ayrıca ‘Lubi’, uygulama alanına göre Petrol Ofisi çözümünü saniyeler içinde ekrana getiriyor. Kullanıcılar farklı markalara ait ürünlerin ismini yazarak veya direkt fotoğrafını göndererek de tavsiyeler alabiliyor. Arka planda geliştirilen görüntü işleme ve yapay zekâ sayesinde çekilen fotoğraftaki ürün tanınıyor ve Petrol Ofisi çözümü sunulabiliyor. Önerilerin yanı sıra ürünlerin teknik ve güvenlik bilgilerini içeren formları saniyeler içinde iletiyor. Ürün kataloglarını da PDF formatında müşteriye ulaştırabilen ‘Lubi’, kullanıcı konumunu paylaştığında bu konuma en yakın Petrol Ofisi Maxima yağ değişim merkezlerini ve satın alım noktalarını kendisine gösteriyor. Böylelikle sürücüler, önerilen ürünlerin içeriklerine erişebiliyor ve yağ değişim merkezlerine yönlendiriliyor. Tüm sorularınızın cevaplarına ise saniyeler içerisinde yanıt veriyor. WhatsApp sohbet robotu Lubi’ye 0850 339 19 19 numarası üzerinden ulaşılıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Madeni yağda Türkiye’nin geleneksel bir numarası olarak kullanıcılarımızın değişen ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp onlara en doğru çözümleri sunmak en önemli görevimiz. Görüntü işleme ve yapay zekâ gibi çığır açan teknolojilerden faydalanarak tasarlanan ‘Lubi’ de bu anlayışla geliştirildi. Sektöre öncülük edecek, teknoloji odaklı çözüm ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz” dedi.