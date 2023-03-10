Petrol Ofisi Grubu'nun Türkiye madeni yağlar sektöründeki pazar payı yüzde 29'u aştı

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre Türkiye madeni yağ ve kimyasallar pazarı 2022 yılında yüzde 4,4 büyüdü. Büyümesini geçtiğimiz yıl da sürdüren Petrol Ofisi Grubu’nun, toplamda yüzde 29’u aşan pazar payına ulaştığını duyurdu.

PETDER verilerine göre, Türkiye madeni yağ ve kimyasallar pazarı 2022 yılında yüzde 4,4 büyüyerek 401 bin 439 tonluk satışa ulaştı. Yapılan açıklamaya göre Petrol Ofisi Grubu, istikrarlı büyümesini geçtiğimiz yıl da sürdürerek yüzde 29’u aşan pazar payı ile toplam madeni yağ ve kimyasallar pazarındaki liderlerden biri oldu. Grubun yalnızca madeni yağdaki pazar payı yüzde 28,3, yalnızca kimyasallardaki pazar payı ise yüzde 37 olarak gerçekleşti.

PETDER verilerine göre, Petrol Ofisi Grubu’nun 2022 yılında bu ürünlerde yurt içinde gerçekleştirdiği toplam satış miktarı 117 bin ton oldu. İç pazarın yanı sıra küresel pazarda da satışlarını güçlendiren Grup, 4 kıtada 33 ülkeye yaptığı madeni yağ ihracatını da 16 bin tonun üzerine çıkarttı. Madeni yağlar alanında ileri teknolojisi, yüksek üretim ve depolama kapasiteleri ile öne çıkan Grup yaklaşık 140 bin tonluk yıllık üretim ve 66 bin tonluk depolama kapasiteli Kocaeli Derince’deki madeni yağ fabrikası ile 400’den fazla zengin ürün gamı ile tüm sektörlere hizmet veriyor. Tesiste yer alan alanındaki en gelişmiş merkezlerinden biri olan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM) ise yılda ortalama 150 bin adet test gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri, sektöre kazandırdığımız yeni ürün ve çözümler ile Türkiye’de madeni yağ ve kimyasallar pazarının en çok tercih edilen markası olarak müşterilerimizin yanında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. PETDER verilerinin de gösterdiği üzere 2022 yılında da sergilediğimiz başarı ile liderliklerimizi bir kez daha pekiştirdik. Üretim ve Ar-Ge’deki gücümüz sayesinde hızlı, esnek ve her şarta uyum sağlayabilen bir yapıya sahibiz. Müşteri odaklı yaklaşımımızla pazara öncülük eden çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Distribütörlerimiz ve bayilerimizle birlikte müşterilerimize en iyisini sunmak için azimle çalışmaya, ürün ve hizmetlerimizi genişletmeye devam edeceğiz” dedi.