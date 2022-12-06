Petrol Ofisi'nden engel tanımayan sporculara büyük destek

Petrol Ofisi ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) yeni bir işbirliği anlaşmasına imza attı. 2022 yılında Ampute Milli Futbol Takımı Sponsoru olan Petrol Ofisi Grubu, yeni işbirliği kapsamında TBESF bünyesindeki 20 branşın tümüne sponsor oluyor.

Petrol Ofisi, bünyesinde tekerlekli sandalye basketbolundan atletizme, halterden paratriatlona 20 branşı bulunduran Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile işbirliğine gitti. Petrol Ofisi Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz Ergezen’in hazır bulunduğu toplantıda bilek güreşçiler Seyfettin Sevci, Meryem Yıldırım Sevci, eskrimci Hakan Akkaya, tekerlekli sandalye tenisçileri Uğur Altınel ve Zeliha Aksak ile yelken sporcusu Miray Ulaş da yer aldı.

“Bir sponsorluğun ötesinde manevi değeri olan bir destek”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Petrol Ofisi Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “Geçtiğimiz ekim ayında bizim sponsorluğumuzda Ampute Milli Takımımız dünya şampiyonu olduğunda, bütün aile ekran başında büyük mutluluk yaşadık. Bugün, TBESF ile yaptığımız işbirliğiyle sponsorluğumuzun kapsamını 20 branşa genişletiyoruz. Bu, bir sponsorluğun ötesinde manevi değeri olan bir destek. Sporcularımızın başarı hikayelerinin duyurulmasına katkı sunmak bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Gazi sporcuların da olmasının durumu farklı bir noktaya taşıdığını söyleyen Abbasoğlu, “Hem Ampute Milli Takımımızda hem de diğer branşlardaki sporcularımızın arasında gazilerimiz bulunuyor. Bugün burada bizimle birlikte olan, gazimiz Uğur Altınel de dünya klasmanında 10’uncu sırada yer alıyor. Bu hikayelerin bilinirliğini artırmak ve sporcularımızın başarılarına katkı sağlamak için desteğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Paralimpik oyunlarında madalya sayımız daha fazla”

Yelkenci Miray Ulaş hakkında konuşarak sözlerini sürdüren Mehmet Abbasoğlu, “Miray Ulaş’ın Japonya’da 2. olduğu müsabakayı izlerken, eski bir yelkenci olarak kendisini inanılmaz takdir ettim. Lazer sınıfında 2 farklı yelkenin hakimiyetini gerektiren bir spor. Miray da çok farklı tekniklerle teknesini yönetmeyi biliyor. Bu hikayeler fırsat eşitliğine ulaşmamızın ne kadar kıymetli olduğunu bize anlatıyor. Sporun her branşını takip etmeyi seven bir seyirciyim. Paralimpik Oyunlar’daki madalya performansımız olimpiyatlara göre daha üst seviyede. Popüler olan futbol, basketbol, güreş özelinde değil, farklı branşlarda da engelsiz sporcularımızın farkındalığını artırıp bu sporlara herkesin ilgi duyacağını düşünüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.