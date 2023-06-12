Petrol Ofisi, toplam satışlarda 2022 yılını yüzde 22,43 pazar payı ile tamamladı

Petrol Ofisi, yurt içi toplam satışlarda 2022 yılını yüzde 22,43 pazar payı ile tamamladığını duyurdu.

Türkiye’deki yurt içi akaryakıt satışları 2022 yılında yaklaşık 29,5 milyon tona yükseldi. Türkiye’nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi, yurt içi toplam satışlarda 2022 yılını yüzde 22,43 pazar payı ile tamamladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “Petrol Piyasası 2022 Yılı Sektör Raporu”nu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre Petrol Ofisi Grubu, 2022 yılındaki 6,6 milyon tonluk yurt içi satış miktarı ile bir önceki yıla kıyasla hem satışlarını artırdı hem de pazar payını 22,43’e çıkardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “Akaryakıttaki liderliğimizi gururla sürdürdüğümüz bir yılı daha geride bıraktık. Mart ayında da PETDER, madeni yağlar ve toplam kimyasallar pazarındaki liderliğimizi 13’üncü kez teyit etmişti; Petrol Ofisi Grubu olarak sektöre öncülük edecek hizmet ve teknolojiler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“Petrol Ofisi Grubu, enerjide dönüşümün öncüsü olmayı sürdürecek”

Açıklamasında enerji sektörünün global konjonktürüne de değinen Abbasoğlu, “Küresel enerji piyasaları deyim yerindeyse her şeyi aynı anda istiyor. Bir yandan petrole olan talep günde 2 milyon varile ulaşarak rekor seviyeleri görüyor. Öte yandan yenilenebilir enerjide yıl sonuna kadar beklenen kapasite artırımı 400 gigabayt olarak raporlanıyor ki bu da bir rekor. Diğer yandan da elektrikli araçlarda 2023 sonuna kadar en az yüzde 35’lik bir artış bekleniyor. Bu dinamiklerin ülkemizdeki yansımalarına ilişkin çok önemli sorumluluklarımız var. Hava, deniz ve karadaki tüm faaliyetlerimizde konvansiyonel, geçişsel ve sürdürülebilir enerji kaynakları üzerine bütüncül ve yenilikçi çalışmalarımızı derinleştiriyoruz. Türkiye enerji altyapısındaki liderliklerimizi üzerine ekleyerek sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.