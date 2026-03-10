Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte İstanbul’da gerçekleştirdiği denetimlerde gerekli belgeleri bulunmayan 39 papağanı tespit edip el koydu.

DKMP, resmi sosyal medya hesabından DKMP ekiplerinin kolluk kuvvetleriyle birlikte İstanbul Eminönü’ndeki petshoplarda gerçekleştirdiği denetimlerde gerekli belgeleri bulunmayan 39 papağanın tespit edildiğini ve el konulduğunu açıkladı. Aynı zamanda, işletme sahiplerine ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandığını, av ve yaban hayvanı satış ruhsatlarının ise iptal edilmesi için işlem başlatıldığını bildirdi.

"Petshop denetiminde 39 papağana el konuldu"

DKMP tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Petshop denetiminde 39 papağana el konuldu. Ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte Eminönü’ndeki petshoplarda gerçekleştirdiği denetimlerde gerekli belgeleri bulunmayan 39 papağan tespit edildi. 7 Cennet papağanı, 1 Rozella papağanı, 3 Jako papağanı, 1 Eklektus papağanı, 2 Lökkuşağı lori papağanı, 2 Pakistan papağanı, 9 Aleksander papağanı, 2 Forpus papağanı, 4 Sevda papağanı, 6 Konur papağanı, 1 Derbiyan papağanı ve 1 Gül kakadu papağanına el konularak koruma altına alındı. İşletme sahiplerine ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulanırken, av ve yaban hayvanı satış ruhsatlarının iptal edilmesi için işlem başlatıldı. Yaban hayatını korumak için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor."