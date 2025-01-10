Peygamber Efendimiz'e hakaret eden belediye personeli adliyeye sevk edildi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin personeli S.A.'ya ait sosyal medya hesabındaki Peygamber Efendimiz'e, dine ve cumhurbaşkanına hakaret paylaşımları kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Zanlı adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin personeli S.A.’ya ait sosyal medya hesabındaki Peygamber Efendimiz’e, dine ve cumhurbaşkanına hakaret paylaşımları kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Zanlı adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 8 aydır çalışan S.A.’ya ait sosyal medya hesabındaki geçmiş paylaşımlarda, dini değerlere, Peygamber Efendimiz’e ve Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret içerikli ifadeler yer alması büyük tepkilere neden oldu. Bu durum, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar ve farklı siyasi kesimler durumu sert şekilde eleştirirken tepkiler devam ediyor.
Zanlı S.A. bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Zanlı geçmiş yıllara ait paylaşımlarında dini değerlere hakaret edip, Cumhurbaşkanına suikast çağrısı yapmış.
S.A. ayrıca geçtiğimiz günlerde gazetecilere yönelik hakaret içerikli mesaj yazmıştı.