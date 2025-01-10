Peygamber Efendimiz'e hakaret eden belediye personeli tutuklandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin personeli Samet Alaca'ya ait sosyal medya hesabındaki Peygamber Efendimiz'e, dine ve cumhurbaşkanına hakaret paylaşımları kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Peygamber Efendimiz'e hakaret eden belediye personeli tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin personeli Samet Alaca’ya ait sosyal medya hesabındaki Peygamber Efendimiz’e, dine ve cumhurbaşkanına hakaret paylaşımları kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 8 aydır çalışan Samet Alaca’ya ait sosyal medya hesabındaki geçmiş paylaşımlarda, dini değerlere, Peygamber Efendimiz’e ve Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret içerikli ifadeler yer alması büyük tepkilere neden oldu. Bu durum, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar ve farklı siyasi kesimler durumu sert şekilde eleştirirken tepkiler devam ediyor. Zanlı geçmiş yıllara ait paylaşımlarında da dini değerlere hakaret edip, Cumhurbaşkanına suikast çağrısı yapmış.

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Soruşturma başlatıldı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma üzerine gözaltına alınan zanlı bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Alaca, ayrıca geçtiğimiz günlerde gazetecilere yönelik hakaret içerikli mesaj yazmıştı.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.