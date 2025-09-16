Peygamber Efendimiz'e hakaret ettiği iddia edilen eski belediye personeli hakim karşısına çıkacak

- Haberler
Sosyal medya üzerinden Peygamber Efendimiz'e hakaret ettiği iddia edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı Samet Alaca'nın yargılanmasına 19 Eylül Cuma günü devam edilecek.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde 8 ay görev yapan Samet Alaca hakkında, sosyal medya hesabından dini değerlere, Peygamber Efendimiz’e ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle dava açılmıştı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması çerçevesinde "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 10 Ocak 2025 tarihinde tutuklanan Samet Alaca, 11 Nisan 2025 tarihinde tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Samet Alaca’nın yargılanmasına 19 Eylül 2025 Cuma günü devam edilecek.