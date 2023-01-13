Peynir fabrikasında 18 işçi zehirlendi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan ünlü bir peynir fabrikasında zehirlenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bulunan ünlü bir peynir fabrikasında zehirlenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Malkara’daki Ünal Peynircilik Fabrikası’nda çalışan 18 işçi zehirlendi. Ozon gazından zehirlendikleri iddia edilen 18 işçi, kısa sürede hastaneye sevk edildi. Zehirlenen işçiler hastanede tedavi altına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.