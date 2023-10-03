Peyzaj ile tarihi ağaçlar zarar görebiliyor

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl park ve bahçelerdeki ağaçlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Fatih Satıl, "Peyzaj düzenlemesi Tarihi ağaçlara zarar veriyor" dedi.

Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl, park bahçelerdeki peyzaj düzenlemelerinde ağaçlara zarar verilebildiğini belirterek, "Bazı bahçe düzenlemelerinde de estetik kaygı ile ağaçların kök çevresinden gövdesine kadar toprak yükseltilmekte bu da gövde çürümelerine neden olabilmektedir. Ayrıca dekoratif görünsün diye gövde çevresi çimlerle ya da çiçeklerle donatılmakta. Ancak bu çim ve çiçekler için de yoğun sulama gerekmektedir. Bu sulama işlemi neticesinde ağaçların gövdeleri ve çevresi sürekli nemli kalmakta bu da ağaç gövdesinde mantar oluşumuna yol açarak kurumalara neden olmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Satıl açıklamasının devamında, "Park bahçe düzenlemelerinde ve kaldırım düzenlemelerinde ağaçların gövde çevresinin beton ya da çimlerle kapatılmasının hatalı bir uygulama olduğuna dikkat çekerek bu ağaçların gövde çevresinde 1-2 m2’lik alan açılarak şekilde ağaçların köklerinin nefes alması için bir alan oluşturulması gerektiğini vurguladı."

"Peyzaj düzenlemesi yapılan ağaçlarda sulamadan dolayı mantar oluşuyor"

Prof. Dr. Satıl; “Özellikle Bursa ve Balıkesir’deki ağaçlarla ilgili yaptığım gözlemlerde genelde ağaçların toprakla temas eden gövde kısımlarında mantar oluşumları dikkatimi çekti. Genellikle kuruma görülen ağaçların çevresinde çim ve çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılarak sürekli sulanmaktadır. Tamamen iyi niyetle ve görsel hedefle yapılan bu düzenlemelerin ağaçların toprakla temas eden gövde bölümünde mantar oluşumuna yol açarak zarar vermektedir. Bu tür hatalı uygulamalar uzun vadede ağaçların kurumasına yol açmaktadır. Bu nedenle park ve bahçelerdeki ağaçların kök-gövde boğazı çevresinde yeterince bir boş alan bırakmalı sulama suyunun da gövdeye temasını engellemeliyiz” uyarısında bulundu.