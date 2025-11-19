PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig’den 5 kulübe çeşitli nedenlerden dolayı para cezası verdi. Ayrıca Kocaelispor Başkanı Recep Durul 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

TFF, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynanan maçlar sonrası PFDK’ya sevk edilen kulüpler ve kişilerle ilgili alınan kararları paylaştı. Kurulun bugün yaptığı toplantı sonrası alınan kararlar şu şekilde:

"RAMS Başakşehir idarecisi Murat Yaman’ın, 07.11.2025 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir Futbol Kulübü müsabakasında, müsabaka esansında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor’un 08.11.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor - Corendon Alanyaspor müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa’nın 08.11.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Göztepe müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası tribün E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Göztepe’nin, 08.11.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Göztepe müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 160 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası tribün misafir G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Antalyaspor Kulübünün, 08.11.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor-Beşiktaş müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası 3. kat tribün güney alt C, Kuzey kale arkası alt kat tribünü Kuzey alt C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş’ın, 08.11.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor-Beşiktaş müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 640 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney misafir 2. kat tribünü güney misafir B2 ve güney misafir 1. kat tribünü güney misafir B1 bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kocaelispor Kulübünün, 09.11.2025 tarihinde oynanan Kocaelispor-Galatasaray müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribün 217A, 217B, 218, 219, 220, 221, 222 numaralı üst VİP tribünü 315B, 314, 313, 315-A, numaralı alt VİP tribünü 111-B, 112, 116, 115, 113, 111-A, 114, kuzey kale arkası üst tribün 322, 324 kuzey, 321, 320, 318-B, 319, 323, güney kale arkası üst tribün 305, 306, 304, 308, 310, 309, 312, 307, 311, güney kale arkası alt tribün 204-A, 206, 209, 210, 204-B, 205, 207, 208, doğu maraton üst tribün 324 doğu, 327, 301, 303 doğu, 326, 325, 302, doğu maraton alt tribün 124-A, 101, 124-B, 126, 102, 103, 125, batı loca 2012 loca numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. Kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 210 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübünün, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul’un, müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Galatasaray’ın, 09.11.2025 tarihinde oynanan Kocaelispor-Galatasaray müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 520 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 316A, 316B, 317 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. Maddesi uyarınca 120 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 09.11.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Kayserispor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto tribün D-E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, Van Spor FK, Sakaryaspor, Serik Spor, Esenler Erokspor da çeşitli sebeplerden dolayı para cezasına çarptırıldı. Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alırken; Sarıyerli futbolcu Muhammet Ali Özbaskıcı, Sivassporlu futbolcu Valon Ethemi ve Esenler Eroksporlu futbolcu Amilton ikişer müsabakadan men ve para cezaları aldığı açıklandı.