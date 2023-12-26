PFDK'dan, Bursasporlu Mustafa Genç'e 6 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Bursaspor-Diyarbekirspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle yeşil-beyazlı futbolcu Mustafa Genç'e 6 müsabakadan men, 10 bin 800 TL de para cezası verdi.

PFDK'dan, Bursasporlu Mustafa Genç'e 6 maç ceza
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Bursaspor-Diyarbekirspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle yeşil-beyazlı futbolcu Mustafa Genç’e 6 müsabakadan men, 10 bin 800 TL de para cezası verdi.

TFF’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bursaspor Kulübü sporcusu Mustafa Genç’in, 20.12.2023 tarihinde oynanan Bursaspor - Diyarbekirspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 6 resmi müsabakadan men ve 10 bin 800 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.