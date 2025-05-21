PFDK'dan, Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Kurul, ayrıca Trabzonspor ve Galatasaray’a para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası PFDK’ya sevk edilen Trabzonspor ile Galatasaray’ın cezalarını açıkladı. Kurulun yaptığı toplantıda alınan kararlar şöyle:

"Trabzonspor’un, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL ile cezalandırımasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un, kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 840 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

- Galatasaray’ın, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

- Trabzonspor’un kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına (oy çokluğu),

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, 12.05.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oy çokluğu), karar verildi."