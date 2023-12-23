PFDK'dan Fred'e 3, Mert Hakan Yandaş'a 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Fred’e 3, Mert Hakan Yandaş’a ise 2 maç ceza verdi. Kurul ayrıca, Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor’u ise 3-0 hükmen ve 3 puan silme cezasına çarptırdı.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1-Gaziantep Futbol Kulübü’nün, 19.12.2023 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü görevlisi Muhammed Kaplan’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü görevlisi Cuma Yıldız’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

2- Adana Demirspor’un, 19.12.2023 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir üst tribün A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3-Galatasaray’ın, 20.12.2023 tarihinde oynanan Galatasaray- Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 106-107-108-206-207-208, güney tribün 119-120-217-218-219-220, doğu tribün 113-114-115, batı tribün 102-103-123-124 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4-İstanbulspor’un, 19.12.2023 tarihinde oynanan İstanbulspor -Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (0-3) hükmen mağlup sayılmasına ve (3) puan silme cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İstanbulspor’un, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İstanbulspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı tribün F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti cezası ve 780.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İstanbulspor İdarecisi Muhammet Mete’nin, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İstanbulspor Doktoru Halil Saral’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

5-Trabzonspor’un, 19.12.2023 tarihinde oynanan İstanbulspor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu B1 ve doğu A2 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakkında, müsabaka sırasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Trabzonspor Kulübü görevlisi Kaya Yamak hakkında, müsabaka sırasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

6- Kayserispor Kulübü’nün, 20.12.2023 tarihinde oynanan Kayserispor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu batı tribünü alt E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7-Fenerbahçe’nin, 20.12.2023 tarihinde oynanan Kayserispor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney üst A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Fred’in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Mert Hakan Yandaş’ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle, çift sarı kart görmesinden dolayı yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 resmi müsabakadan men cezası ve 78.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9-Göztepe’nin, 20.12.2023 tarihinde oynanan Göztepe -Eyüpspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 24.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu doğu tribün 214 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya’nın, 20.12.2023 tarihinde oynanan Göztepe -Eyüpspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

11- Ankara Keçiörengücü Kulübü sporcusu Ulrich Kevin Selom Mayi’nın, 20.12.2023 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü- Bandırmaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

12-Adanaspor’u, 20.12.2023 tarihinde oynanan Adanaspor -Altay Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15.750.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."