PFDK'dan Göksal Gümüşdağ'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), RAMS Başakşehir Başkanı Göksal Gümüşdağ’a 15 gün hak mahrumiyeti cezası, turuncu-lacivertli kulübe ise 2 milyon 700 bin TL para cezası verdi.

TFF’nin sitesinden PFDK kararlarına şöyle:

"Kocaelispor Kulübü’nün, 18.10.2025 tarihinde oynanan Konyaspor - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A-Kuzey üst B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş’ın, 18.10.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gençlerbirliği Kulübü’nün, 18.10.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gençlerbirliği Kulübü’nün, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı 8/12. ve 8/13. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 450 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

RAMS Başakşehir’in, 20.10.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2 milyon 700 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

RAMS Başakşehir Başkanı Göksal Gümüşdağ’ın, 20.10.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Galatasaray’ın, 18.10.2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Galatasaray Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 54 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor’un, 19.10.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün güney üst-A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Antalyaspor Kulübün’ün, 19.10.2025 tarihinde oynanan Faziantep FK - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 54 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 19.10.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün D-E, spor toto tribün C-D-M bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Eyüpspor Kulübü’nün, 20.10.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/12. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 450 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"

Kasımpaşa’nın, 20.10.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."