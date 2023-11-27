Phoenix Suns, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

NBA’de Phoenix Suns, deplasmanda New York Knicks’i son saniye üçlüğüyle 116-113 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini elde etti. Suns’ta Devin Booker 28 sayı, 11 asist ve 5 ribaundla galibiyetin mimarı oldu.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 8 müsabakayla devam etti. Batı Konferansı ekibi Phoenix Suns, Doğu Konferansı temsilcisi New York Knicks’i, Devin Booker’ın bitime 1.7 saniye kala kaydettiği üçlükle 116-113 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Suns’ta Devin Booker, 28 sayı ve 11 asist, 5 ribaundla double-double yaparak takımını galibiyete taşıdı. Konuk ekipte Eric Gordon 25 sayı, Jordan Goodwin de 14 sayıyla katkı verdi. Knicks’te ise Jalen Brunson’ın 35 sayı, 6 ribaund ve 8 asisti, Julius Randle’ın da 28 sayı, 5 ribaund ve 2 asisti yeterli olmadı. Bu sonuçla Suns 11. galibiyetini elde ederken, Knicks 7. yenilgisini aldı.

Cedili Spurs, Denver Nuggets’a kaybetti

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Batı Konferansı takımı San Antonio Spurs, evinde mücadele ettiği Denver Nuggets’a 132-120’lik skorla mağlup oldu. Nuggets’ta 39 sayı, 11 ribaund ve 9 asistle oynayan Nikola Jokic, maçın en skorer ismi olurken, Michael Porter Jr. 25 sayı, 7 ribaund ve 2 asistlik performans sergiledi. Spurs’ta ise Victor Wembanyama’ın 22, Devin Vassell’ın da 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Karşılaşmada 15 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman da 7 sayı, 3 ribaund ve 3 asist üretti.

Sonuçlar:

Milwaukee Bucks: 108 - Portland Trail Blazers: 102

Boston Celtics: 113 - Atlanta Hawks: 103

New York Knicks: 113 - Phoenix Suns: 116

Orlando Magic: 130 - Charlotte Hornets: 117

Memphis Grizzlies: 97 - Minnesota Timberwolves: 119

Brooklyn Nets: 118 - Chicago Bulls: 109

Cleveland Cavaliers: 105 - Toronto Raptors: 102

Denver Nuggets: 132 - San Antonio Spurs: 120