Piatek'in gol şarkısını taraftarlar belirleyecek

RAMS Başakşehir’in 3 yıllığına kadrosuna kattığı Polonyalı golcü Krzysztof Piatek’in, bu sezon Trendyol Süper Lig’de atacağı ilk golden sonra çalınacak şarkıyı taraftarlar belirleyecek.

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada İstanbul Başakşehir FK Fan Token sahipleri Polonyalı yıldız futbolcu Krzysztof Piatek’in gol şarkısını seçecek. Oyuncunun talebi üzerine 3 şarkının yarıştığı oylamada, Yng lvcas - la bebe, Justin Bieber - Ghost, Maluma - Sobrio şarkılarından en çok oy alan parça, golcünün bu sezon atacağı ilk golün ardından stadyumda çalınarak tribünleri coşturacak.

Socios.com uygulamasını indirerek desteklediği takımın kararlarında söz hakkı sahibi olan taraftarlar yeni sezonda birbirinden özel hediyeleri ve deneyimleri de kazanma fırsatını elde edecekler.