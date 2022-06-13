Pick-up araçlara ilgi arttı

Bursa Ağır Vasıta Isuzu Satış Müdürü İnci Kaplan, salgınla birlikte konfor arayanların pick-up araçlara olan ilgisinin daha arttığını söyledi.

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  • 13.06.2022 17:28
  • Güncelleme: 13.06.2022 20:55
Pick-up araçlara ilgi arttı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bursa Ağır Vasıta Isuzu Satış Müdürü İnci Kaplan, salgınla birlikte konfor arayanların pick-up araçlara olan ilgisinin daha arttığını söyledi.

Pick-up segmentinin özellikle 2021 yılı ile birlikte yükselişte olduğunun altını çizen Kaplan, “Türkiye’de özellikle 2010’lu yıllardan itibaren artmaya başlayan pick-up pazarı, 2017’de satış rekoru kırdıktan sonra pazardaki daralmaya paralel olarak düşmüştü. Ancak pandemi ile birlikte birlikte kişilerin korona virüsten korunmak ve kalabalıktan uzak durmak için şehir dışına çıkmak ve pick-up araçların vergi avantajı sebebiyle talebin oldukça arttığını görüyoruz. Ayrıca pick-up araçların kolaylıkla karavana dönüştürülebilmesinin de bu artışta payı mevcut” dedi.

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Birçok SUV araç sahibinin yüksek fiyatlı lüks SUV’ların yerine daha düşük fiyata benzer özelliklere sahip olan pick-up’ları tercih etmeye başladığını vurgulayan Kaplan, “Pick-up pazarına olan ilginin artmasının tek sebebi bunlar değil. Pick-up araçlar sunduğu geniş ve açık yükleme alanı, yerden yüksek olması, sağlam ve dayanıklı yapıları ve maceracı olmaları tercih edilme ihtimalini arttırmakta. Pick-up araçlar eskiden ticari ve taşıma odaklı üretiliyor, konfor ve güvenlik açısından SUV araçların gerisinde kalıyordu. Ancak yeni nesil pick-up’ların Lüks SUV araçların güvenlik ve konfor unsurlarını da bünyesinde barındırması, kişinin kendisini daha güvende ve konforlu hissetme lüksünü de sunmakta. Pick-up modellerinin bu gelişimi ile birlikte, gelecekte daha büyük pazar payına sahip olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

İHA

SHA Editör
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