Pide yerken soluk borusu tıkanarak ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yediği pidenin parçası soluk borusuna tıkanarak fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Murat Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Başpınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki işitme engelli Murat Yılmaz, yediği pidenin lokmasının soluk borusuna kaçması neticesinde fenalaştı. Fenalaşarak sokaktaki aydınlatma direğine çarpan ve yere düşen Yılmaz’ın yardımına bölge esnafı koştu. Özel araçla Hendek Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz’ın cenazesi, helallik için evinin önüne getirildi. Talihsiz adam, Hendek Kırktepe Mahalle Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırktepe Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.