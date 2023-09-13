Piknikte eğlendiler

Kocaeli Ardahanlılar Derneği tarafından düzenlenen piknik etkinliğine katılan vatandaşlar davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.

Piknik etkinliğine AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’da katıldı. Vatandaşlar, Tipioğlu ve Kocaman ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, "Kocaeli Ardahanlılar Derneğimiz tarafından düzenlenen piknik şöleninde hemşehrilerimizle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bizi güler yüzle ağırlayan hemşerilerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Al bayrağımızın gölgesinde birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının önemli yapı taşları olduğunu kaydeden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Vatandaşlarımızın bir araya gelerek oluşturdukları STK’lar birlik ve beraberliğin en önemli kültürel kurumlardır. Derneklerimiz yapıları gereği bu tür güzel etkinliklerle çok güzel anıların yaşamasını sağlıyorlar. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Ardahanlılar Derneği piknik şöleninde Doğan Aktaş sahne alırken, programa katılanlar davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.