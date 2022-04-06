Piksel savaşında Türk zaferi

Türk kullanıcılar, 'R Place' oyununda iz bıraktı. R Place'in son halinde Türkiye değerleri yer aldı.

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  • 06.04.2022 17:32
  • Güncelleme: 06.04.2022 18:01
Piksel savaşında Türk zaferi
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Türk kullanıcılar, ’R Place’ oyununda iz bıraktı. R Place’in son halinde Türkiye değerleri yer aldı.

Reddit’in başlattığı ’R Place’ uygulaması, birçok ülkeden 3 milyondan fazla kullanıcı katıldı. ’Piksel sanatı’na dönüşen etkinlikte, her kullanıcı 5 dakika arayla bir piksel boyama imkanına sahip oldu.

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Türk kullanıcılar Türk Bayrağı, Atatürk, Ayasofya, İstanbul silüeti, Anıtkabir, Fatih Sultan Mehmet potresi, Barış Manço, Kaplumbağa Terbiyecisi, çay bardağı, Bayraktar TB-2 gibi çizimleri korumayı başardı.

Reddit Place, kullanıcıların her 5 dakikada bir, 16 renk seçeneğinden birini kullanarak, dijital tuval alanına, tek bir piksel boyutunda boyama yaptığı ve çeşitli görsel figürler oluşturmaya çalıştığı bir çevrimiçi alan olarak tanımlanıyor.

Etkinliğin internet dünyası için heyecan yaratması ve yankı uyandırması ise görsel üretmek için aynı anda binlerce kişiye ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor.

İHA

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