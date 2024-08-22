Pilav Ekseni Kapılarını Açtı: İlçemize Hayırlı Olsun

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, işletmenin ilçemize hayırlı olmasını dileyerek, sahipleri Ömer Fatih Tezedemir ve Mesut Geçer'e bol ve bereketli kazançlar diledi.

Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Arif Kanık, "Ömer Tezemir ve Mesut Geçer Bey'in yeni iş yeri Pilav Ekseni'nin açılışına katıldık. Allah, kendilerine bol bereketli kazançlar nasip etsin inşallah" sözleriyle işletmeye olan desteğini ifade etti.

Açılış törenine ayrıca Piri Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Serhat Ateş, Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Ertan Civaş, CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür ve Meclis Üyesi Nebahat İskender de katıldı. Katılımcılar, işletme sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, Pilav Ekseni'nin ilçemize değer katacak bir girişim olduğunun altını çizdiler.