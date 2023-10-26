Piliç eti üretimi tesisinde 12 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde piliç eti üretimi yapan bir tesiste çalışan 12 kişi zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde piliç eti üretimi yapan bir tesiste çalışan 12 kişi zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
Beypazarı ilçesinde piliç eti üretimi yapan entegre tesiste çalışan 12 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan işçiler kontrol amaçlı Ankara Şehir Hastanesine sevk edilirken işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi. İşçilerin amonyak gazından zehirlendiği belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.