Pilot Hasan Bahar'ın baba evinden helallik alındı

Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar’ın Avcılar’da bulunan baba evinden helallik alındı.

Hırvatistan Rijeka Havaalanı’ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düşen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar için öğle namazını müteakip Avcılar Merkez Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Tören öncesi Bahar’ın naaşı helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Şehidin naaşı ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından karşılandı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de aileye baş sağlığı dileklerinde bulundu. Ailesi ve yakınları şehidin naaşının yanına gelerek gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze dualar eşliğinde cenaze namazı kılınması için Avcılar Merkez Ulu Camii’ne uğurlandı.