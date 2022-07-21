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Pınar Damar’ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti
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Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti

Bağcılar'da ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Damar'ın katil zanlısının kuzeninin eşi olduğu ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti
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Bağcılar’da ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Damar’ın katil zanlısının kuzeninin eşi olduğu ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece’de yaşayan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan 32 yaşındaki Pınar Damar’ın cesedine Bağcılar’da ulaşılmış, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucu, Pınar Damar’ın katil zanlısının kuzeninin eşi Metin A. (35) olduğu ortaya çıktı.

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Kameralar tek tek incelendi, katile ulaşıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak Pınar Damar’ın erkek arkadaşı Ahmet B.’nin ifadesini aldı. Ahmet B. ifadesinde, “Pınar’la 17.00 gibi buluştuk, yemek yedik. Saat 21.30 gibi evinin bulunduğu sokağa bıraktım” dediği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, o bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelemeler sonucunda, Pınar Damar’ın erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra evine gitmediğini, başka bir araca bindiği görüldü. Damar’ın bindiği otomobilin kuzeninin kocasına ait olduğu belirlendi. İkilinin otomobille Küçükçekmece ve Başakşehir’e gittiği tespit edildi. Çalışmaların devamında, otomobilin daha sonra Bağcılar Mahmutbey’e gittiği görüldü. Bunun üzerine, Pınar Damar’ın kuzeninin kocası olan Metin A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yasak aşk iddiası

Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alınan Metin A.’nın, “Onun kuzeniyle 7 yıldır dini nikahlı olarak evliyim. Yaklaşık 4 yıldır da Pınarla gönül ilişkimiz var. Pınar 1 yıldır başka bir erkekle çıkıyormuş. Pınar’ı aradım telefonumu açmadı. Sonra yalan söyledi. Sevgilisiyle gittiği kafeyi sosyal medyadan buldum. Daha sonra oraya giderek bekledim. Eve bırakınca araca binmesini söyledim. Konuşmak için arabaya aldım. Arabada tartıştık. Bana hakaret etti, tokat attı. Boğazını sıktım hayatını kaybetti. Bağcılar’daki ormanlık alana attım” diyerek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli Metin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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