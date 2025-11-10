Pınarhisar'da 57 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinden kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere giden 57 kişilik kafile, yüzlerce vatandaşın katılımıyla Kurtuluş Camii önünden dualarla uğurlandı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Pınarhisar ilçe merkezinde yapılan uğurlama programında duygu dolu anlar yaşanırken, yakınlarıyla vedalaşan umre yolcuları gözyaşları ve dualar eşliğinde kutsal yolculuklarına başladı.

Vatandaşlar, umreye giden hemşerilerine "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulunarak, ibadetlerinin kabul olmasını diledi.