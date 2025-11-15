Pınarhisar'da ari hayvan işletmelerindeki çalışmalar incelendi

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki ari hayvan işletmeleri kontrol edilerek, genel durumlarıyla ilgili bilgi alındı.

Yusuf Eker
Pınarhisar ilçesinde faaliyet gösteren ari hayvancılık işletmesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz tarafından ziyaret edilerek, işletmenin ve hayvanların genel durumuna yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ziyarette hayvancılık faaliyetleri yerinde incelenirken, hayvan sağlığına yönelik uygulamalar gözlemlendi.

Üreticiyle görüşen Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, işletme yetkililerine işlerinde kolaylıklar dilenerek, bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunuldu.