Pınarhisar'da gıda işletmeleri denetimleri

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" muhtevasında gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimler devam ediyor.

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak gıda denetimlerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, işletmelerdeki ürünleri tek tek kontrol ederek, mevzuat ve belirlenen kriterlere uygun olmayan ürünlerin tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulayacaklarını bildirdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontroller yapılarak, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymaması halinde ise söz konusu işletme ve ürünlerine yönelik idari yaptırımlar uygulandığını vurgulayarak, işletme sahiplerini uyardı.