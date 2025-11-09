Pınarhisar'da hamsi festivali coşkusu

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde düzenlenen 3. Hamsi Festivali’nde mangallarda pişirilen hamsiler vatandaşlara ikram edildi.

Festivalin son gününde Kurtuluş Merkez Camii İmam Hatibi ve ilahi sanatçısı Murat Torun’un ilahi ve ezgilerinin ardından Samsun Vezirköprü Merkez TOKİ Camii İmam Hatibi Orhan Gül’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti büyük beğeni topladı. Karadeniz yöresine özgü sözler, maniler ve türkülerle süren programın en heyecanlı bölümü ise ağalık ihalesi oldu. Festival Ağası Şenel Tıfıl’ın yönettiği açık artırmaya Ergene, Çerkezköy, Saray, Kapaklı, Çorlu, Kırklareli ve Vize dernekleri katıldı. Yapılan açık artırma sonunda Kırklareli Pınarhisar’dan Ahmet Aynaoğlu, 265 bin TL ile "2026 yılı Hamsi Ağası" seçildi.

Ekmek arası hamsi ikram edildi

Festivalin son gününde dernek önünde dev ızgaralarda pişirilen hamsiler, ekmek arasında ve yanında turşu suyuyla vatandaşlara ikram edildi. Tatlı ikramının da yapıldığı etkinlikte, Karadenizli sanatçı Emir Akar’ın kemençe performansı ve horon ekibinin gösterileri büyük alkış aldı.