Pınarhisar'da kaçak balık avlayanlar yakalandı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, kaçak yollardan balık avladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere Barajı’nın Akören kolunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ve İlçe Jandarma personelinin ortak olarak şikayete istinaden yaptığı denetim sonucu, ağ atılarak su ürünleri avcılığı yapıldığı tespit edildi. Söz konusu kişilere, ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemler uygulandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlardan bu gibi uygun olmayan avcılıktan uzak durmaları ve uymayanları da i/ilçe müdürlüklerimize bildirmeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi.