Pınarhisar'da Öğrencilerden Çevreye Yeşil Dokunuş

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, çevre bilincini sınıf ortamının dışına taşıyan anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, öğrenci ve eğitimcileri aynı alanda buluşturdu.

Eğitim Sahada, Öğrenme Toprağın İçinde

Sabah saatlerinde düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile Şube Müdürleri Kamuran Şen ve Hasan Değirmenci katıldı. Cumhuriyet İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Elif Türker Acar eşliğinde belirlenen alanda fidanları tek tek toprakla buluşturdu. Çocukların heyecanı, dikilen her fidanda daha da belirginleşti.

Etkinliği yerinde takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan, “Çocuklarımızın doğayı sadece kitaplardan değil, yaşayarak öğrenmesini istiyoruz. Bugün burada atılan her adım, geleceğe bırakılan kalıcı bir izdir” ifadelerini kullandı.

Uygulamalı Anlatım, Kalıcı Etki

Fidan dikimi sırasında öğrencilere ağaçların doğadaki rolü, toprağın korunması ve yeşil alanların sürdürülebilirliği uygulamalı olarak aktarıldı. Öğrenciler, fidanların can suyunu verirken hem sorumluluk aldı hem de doğaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadı. Bir öğrenci, “Büyüdüğünde bu ağacı görmek istiyorum” sözleriyle etkinliğin çocuklar üzerindeki etkisini özetledi.

Çevre Bilinci Süreklilik Kazanacak

Yetkililer, Pınarhisar’ın doğal dokusunu korumanın eğitimle mümkün olduğuna dikkat çekerek, benzer çevre etkinliklerinin farklı okullarda da sürdürüleceğini belirtti. Amaçlarının tek seferlik bir etkinlik değil, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmek olduğu vurgulandı.