Pınarhisar'da otomobiller çarpıştı: 3 kişi hafif yaralandı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Pınarhisar ilçe merkezi Dere Mahallesi-Lüleburgaz yolu üzerinde meydana geldi. 19 Evler yoluna dönüş yapan O.B. idaresindeki 23 K 2900 plakalı otomobile H.A. kontrolündeki 34 LGA 80 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan O.B.’nin aracındaki 2 kişi ile H.A.’nın aracındaki 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.