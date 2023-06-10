Pınarhisar'da salep hasadı başladı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde İl Özel İdare destekli projeyle ekimi yapılan salep hasadı başladı. Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen salebin kurusunun kilosu 2 bin liradan alıcı buluyor.

Metrekareye düşen gelir bazında oldukça karlı olan ve üreticinin yüzünü güldüren salebin hasadına başlandı. Son yıllarda Türkiye’de özellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen salep üretimine Trakya çiftçisi de başladı. Kırklareli’nin ilçelerinde salep ekimine başlayan çiftçi sayısı yıldan yıla artıyor. Ülkemizde son yıllarda oldukça artan salep üreticisi sayısına rağmen, kuru salebin kilosu yaklaşık 2 bin TL’ye satılıyor. Düzgün ekim yapıldığında dönümden 750 kilo ile 1 ton arasında ürün alınabildiği, iklim değişikliğine göre bu verimin 500-600 kiloya kadar düşebileceği bildirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, ticari değeri yüksek olan bu bitki için Pınarhisar ilçesi Evciler köyünde girişimci kadın üreticilere yönelik, Kırklareli İl Özel İdaresi destekli “Salep Yetiştiriciliği Projesi" yapıldığını söyledi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Yenidebir köyünde de deneme ekimi yapılan salepte yüksek verim alınmasının üreticileri umutlandırıldığını hatırlatan Aksoy, "Amacı, salep bitkisinin kadın üreticilerimizle tanıştırmak olan İl Özel İdaresi destekli projemizle yumru çoğaltmaya yönelik ekim işlemleri, bu sene de devam ettirilecektir" dedi.

Evciler köyünde gerçekleştirilen salep bitkisinin ilk hasadına, Pınarhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Yılmaz, il ve ilçe müdürlükleri teknik personeli ve üreticiler katıldı.