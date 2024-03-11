Pınarhisar'da trafik kazası: 1 yaralı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Pınarhisar'da trafik kazası: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 BC 2446 plakalı Mercedes marka kamyon,, Pınarhisar çevreyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.