Pınarhisar Floor Curling Takımı Türkiye şampiyonu
Samsun'da gerçekleştirilen Floor Curling Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda Pınarhisar Gençlik Spor Kulübü, kadın ve Karma kategorilerinde Türkiye şampiyonu olurken, Erkek kategorisinde ise üçüncülüğü elde etti.
Türkiye genelinden 54 kulüp ve 350 sporcunun katıldığı organizasyonda elde edilen dereceler, Kırklareli adına gurur kaynağı oldu. Sporcuların şampiyona boyunca gösterdiği performans büyük takdir topladı.
Takım sporcularının yarın düzenlenecek milli takım seçmelerine katılacağı bildirildi. Ayrıca şampiyon sporcuların pazar günü ilçeye dönmesinin beklendiği ifade edildi.