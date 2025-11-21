PioCreat, Formnext 2025'te tam spektrumlu 3D baskı çözümlerini tanıtıyor

PioCreat, Messe Frankfurt Fuar Merkezi’nde düzenlenen Formnext 2025’te tam spektrumlu 3D baskı çözümlerini sergiliyor.

3D baskı teknolojisi alanında faaliyet gösteren PioCreat, 18-21 Kasım tarihleri arasında Messe Frankfurt Fuar Merkezi’nde düzenlenen Formnext 2025 fuarına katılarak, dental, medikal, endüstriyel ve tüketici pazarlarına yönelik kapsamlı 3D baskı çözümlerini sergiliyor. Şirket, küresel ortakların ilgisini çekmeyi, sektörel işbirliğini hızlandırmayı ve dijital üretim alanındaki en son gelişmelerini öne çıkarmayı amaçlıyor.

Şirket fuarda, donanım, yazılım, malzeme ve otomatik üretim çözümlerini entegre eden 3D baskı ekosistemi oluşturdu. Standın merkezinde, bu ekosistemin dört temel ürün grubunu içeren bir gösterimi yer aldı.

Şirket fuarda şu teknolojilerini tanıtıyor:

Dental 3D baskı

Şirketin dental portföyü, laboratuvar kalitesinde güvenilir sonuçlar sağlarken, muayenehane verimliliğini artırır. Bu kategoride, PioNext Mini şirketin en son gelişmelerini temsil ediyor.

Medikal O&P çözümleri

MS01 SE ve IPX2 ortez, protez ve tabanlık için klinik verimliliği artıran ve hastaya özel, konforlu cihazların üretilmesini sağlayan, modern dijital iş akışlarını sergiledi.

Endüstriyel 3D baskı

Yüksek hızlı, yüksek mukavemetli ve uygun maliyetli üretime ihtiyaç duyan endüstriyel kullanıcılar için şirket, yeni nesil pelet tabanlı baskı teknolojileri sunuyor. Bunlar arasında G5 Ultra temel bir çözüm olarak hizmet veriyor.

Tüketici ve giriş seviyesi 3D baskı

Şirket, hem meraklı acemiler hem de profesyoneller için tasarlanmış 16K reçineli bir 3D yazıcı olan HALOT-X1 Combo’yu tanıttı. Tamamen kalibre edilmiş ve seviyelendirme gerektirmeyen bu ürün, kutudan çıktığı anda baskıya hazır. Yukarıdan aşağıya hareket sistemi tutarlı katmanlar sağlar ve model kalitesini artırır. Hızlı çıkarılabilen yapı plakası, baskıların kolayca çıkarılmasına olanak tanıyarak yüksek kaliteli reçine baskıyı erişilebilir hale getirir.