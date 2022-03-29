Pırıltı Organizasyon ve Süsleme açıldı

Değirmenköy’de faaliyet sürdürecek olarak Pırıltı Cafe Organizasyon’un açılış törenine Silivri Belediyesi Eski başkanı Özcan Işıklar, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, CHP İlçe Başkanı Berker Esen, İYİ Parti ilçe başkanı A.Refik Bek, DP İlçe Başkanı Halide Avlu, Alibeyspor kulübü başkanı Ali Tonta, Güreş ağası Çetin Ceylan, siyasi parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Pırıltı Cafe organizasyon, bölgede yapılacak olan Toplantı, Davet, Söz , Nişan, Kına, Düğün, sünnet, mevlüt gibi özel günlerde profesyonel hizmet verecek.