Pişmaniye festivali gala gecesi ile son buldu

Kocaeli’de 3 gündür yapılan 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali dans ve bando ekiplerinin muhteşem gösterileri ile son buldu.

İzmit Belediyesi ile ilgili kurum ve kuruluşların ortaklığında organize edilen 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali’nin gala gecesi gerçekleşti. Büyük coşku içerisinde gerçekleşen festivalde üç gün boyunca İzmitliler, pişmaniye, dans ve müziğe doydu.

Emeği geçen herkese teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu festivalin sahibi sadece biz değiliz. Pişmaniye üreticileri bu markayı taşımak için çok çaba sarf ediyor. 3 gündür herkese pişmaniye yediriyorlar. Kendilerine festivale katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir diğer ev sahibi ise İzmitli esnaflarımız. Onlar da çok emek harcadı. Ayrıca yöre derneklerimizde festivale önemli katkılar sundu. Festivali bu sene uluslararası boyuta taşıdık. Tamamen kendi kaynaklarımız ve çalışma arkadaşlarımızın büyük katkılarıyla bu festival ortaya çıktı. Yerli ve yabancı çok sayıda misafirimiz var. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Kentin özelliklerine sahip çıkmak istedik. Pişmaniye en önemli ürünlerimizden birisi. Pişmaniye denince akla İzmit gelir. O yüzden pişmaniyeye sahip çıkmamız lazım. Bu kent sadece sanayi kenti değil. Aynı zamanda kültür, festivaller kenti. İzmit’in tarihi bir önemi var. Bu festivale destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gala gecesi, dans ve bando ekiplerinin gösterileri ile son buldu.