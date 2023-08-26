Pişmaniye festivali ünlü geçidine sahne oldu

12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Yurt içi ve yurt dışından gelen dans gösteri grupları büyük ilgi görürken, Altın Pişmaniye Ödül Töreni de adeta bir ünlü geçidine sahne oldu.

İzmit Belediyesi’nin pişmaniyenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla düzenlediği 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali’nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. İzmit sokaklarında düzenlenen kortej yürüyüşünde yurt içi ve yurt dışından gelen dans gösteri grupları, müzik ve dansları ile büyük ilgi gördü. Yürüyüş sonrası İzmit Kent Meydanına gelen konuklar, festival ateşini hep birlikte yaktı. Festival ateşinin yakılmasıyla Altın Pişmaniye Ödül törenine geçildi. Ödül töreni adeta bir ünlü geçidine sahne oldu.

25 tanınan isim farklı kategorilerde altın pişmaniye ödüllerini aldı

Altın pişmaniyede Yılın Erkek Oyuncu Ödülü Anıl İlter, Yılın En Başarılı Dizi Yapımcısı Orkun Ünlü, Yılın Sabah Programı Ödülü Fox Tv/Çalar Saat-Ezgi Gözeger, Yılın Haber Spikeri Ödülü Duygu Kaya, Yılın Yemek Programı Ödülü Masterchef/Acun Medya, Yılın En İyi Sosyal Medya Kullanan Siyasetçisi Mustafa Sarıgül, Yılın Restorasyon Projesi Ödülü Yerebatan Sarnıcı, Yılın Spor Yorumcusu Metin Tekin, Yılın Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Yılın Sanayicisi Ödülü Şerif Ünan/Kalibre Boru, Altın Pişmaniye Yılın Türk Mutfağı Elçisi Sahrap Soysal, Altın Pişmaniye Vefa Ödülü KYÖD, Vefa Ödülü Mahir Danabay, Vefa Ödülü Engin Benli, Yılın Gelecek Vaat Eden Oyuncusu Serhan Onat, Yaşam Boyu Onur Ödülü Olcay Ilıcalı, İzmit Unutmaz Vefa Ödülü En Yaşlı Pişmaniye Ustası Hüseyin Can, Yılın Influencerı Ödülü Ceyda Kasabalı, Yılın Bilim İnsanı Canan Dağdeviren, Altın Pişmaniye Duayen Gazeteci Onur Ödülü Uğur Dündar, Özel Ödülü Kemal Sunal, Yılın İyilik Hareketi Ödülü Ahbap/Haluk Levent, Yılın İyilik Hareketi Ödülü İhtiyaç Haritası/ Mert Fırat, Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı Ödülü Emircan İğrek, Altın Pişmaniye Kültür Sanat Yaşam Boyu Başarı Ödülü Melek Baykal’a layık görüldü. Melek Baykal, Emircan İğrek, Ceyda Kasabalı, Uğur Dündar, Mert Fırat, Serhan Onat, Canan Dağdeviren programları sebebiyle festivale katılamazken, teşekkürlerini video ile gönderdi.

"İzmit unutmaz"

Kocaeli’nin muhteşem kadim bir kent olduğunu söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Pişmaniye şenliğine bu sene uluslararası boyut kazandırarak, müzik ve dansı da ekleyerek daha da zenginleştirdik. Bu festivalle birlikte İzmitli olan ve burayla bağını hiç koparmamış çok kıymetli sanatçı dostlarımıza, öncü sanayicilerimize, spor adamlarımıza bir vefa gösterelim istedik. Göreve geldiğimizde bir cümle kullanmıştık. Hala inanarak söylüyoruz. ‘İzmit unutmaz.’ Bu cümlenin altında vefa, kardeşlik ve başarıyı ödüllendirmek var. Bu festivalde ilkini düzenleyeceğimiz aynı bir altın portakal gibi, ‘Neden önemli ödüller arasına girmesin’ diyerek belirlediğimiz ‘Altın Pişmaniye Ödül’ törenimizi yapmak istedik. Festival 3 gün sürecek. Bu gece bizleri yalnız bırakmayan sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Uluslararası Folklar Festivalleri Halk Sanatları Organizasyonları Konseyi’ne üye olmak için yola çıktık"

Pişmaniye festivalinin dünya festivaller kategorilerine girmesini istediğini söyleyen Başkan Hürriyet, "Bu konuda önemli çalışmalar yapmaya başladık. Uluslararası Folklar Festivalleri Halk Sanatları Organizasyonları Konseyi dediğimiz çok önemli konseyimiz var. Bu konsey, 112 üyesi bulunan ve UNESCO gibi çok önemli kuruluşla resmi ortaklık içerisinde olan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. Uluslararası pişmaniye ve dans festivalimizi bu konseye üye olmak adına yola çıktık. Festivalimizin dünya çapında tanınmasını istiyoruz. Geçmiş yılda Dünya Folklar Birliği tarafından 6 Mayısta Romanya’da gerçekleştirilen törende sanata verdiğimiz desteklerden dolayı IGF Gold Star ödülü kazanmıştık. Bu gece Dünya Folklör Birliği IGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma’da aramızda. Bizi yalnız bırakmadığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bu birlik bizim için önemli" diye konuştu.

Festivale katılan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi. "Yılın En iyi Sosyal Medya Kullanan Siyasetçisi" ödülünü alan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ödülü gençlere ve annelere armağan etti. Ayrıca Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu için "O kaybetmedi biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. Kemal Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun sizlere selamını getirdim" diye konuştu.

Ödül töreninin ardından ünlü isimler ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pişmaniye çekti. Bando Grup Performanslarıyla da festivalin ilk günü son buldu.