Pistin tozunu attıran minik Zayn, babasının izinden gidiyor

Kullandığı milyonluk araçlarla adından söz ettiren ve Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası’nın 3. Ayak Yarışları’nda kariyerinin ilk zaferine ulaşan 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, her aracı oyuncak gibi rahat kullanmasıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran Zayn’i dünya genelinde milyonlar izliyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası’nın 3. Ayak Yarışları’na katılan minik Zayn, kariyerinin ilk resmi zaferine ulaşmıştı. Zayn’in, araç kullanmaya meraklı ve hevesli bir çocuk olduğunu belirten Kenan Sofuoğlu, 2024 sezonunda Türkiye Motosiklet Şampiyonası’nda 50 cc kategorisinde yarışacağını söyledi. İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan 4 yaşındaki minik Zayn ise araç sürmeyi çok sevdiğini ve yarışlarda hızlı bir mücadele vereceğini söyledi.

“Zayn için uzun, maraton gibi bir sezon başlıyor”

Oğlu Zayn’in motosiklet yarışlarından sonra Türkiye Go-kart Yarışları’nda da mücadele etmesini istediğini fakat yaş problemi olduğunu belirten Kenan Sofuoğlu, “Zayn ile uğraşıyorum ama onun kendisi de meraklı; bu işlerde olmayı çok seviyor. Ben piste gideceğim zaman ayaklarıma yapışıyor beni de götür diye. Bu sezon 2024 sezonunda Türkiye Motosiklet Şampiyonası’nda 50 cc ile yarışacak. Esasında yaşıtları ile junior kategorisinde yarışıyor ama Zayn geçen sene o kategoride girdiği yarışta tur bindirince herkese bu kez kendisinden yaşça büyüklerle yarışacak. Zorlu bir sezon bekliyor açıkçası. Diğer yandan da Türkiye Go-Kart Şampiyonası’nda yarışmak istiyoruz. Orada da yaş sorunumuz var biraz, federasyon ile görüşmeleri yapıyoruz. Özel izin çıkarmaya çalışıyoruz, özel iznin sebebi şu; Zayn şu anda Türkiye Şampiyonası yarışçılarından daha iyi dereceler alıyor ama yaşı tutmuyor. Dünya’da da bunun örnekleri var. Federasyondan yarış öncesi antrenmanlarda, derecelerini ölçüp yeterli olacağını göstereceği bir anlaşma yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde hem go-kart hem de motosiklet yarış şampiyonalarını takip edecek. Zayn için uzun, maraton gibi bir sezon başlıyor" dedi.

“Kendi uçağım olsaydı Zayn’e verirdim bunu al bir uç gel derdim”

Oğlunun her aracı kullanmayı kolaylıkla öğrendiğini ve sürdüğünü aktaran Sofuoğlu, “Zayn’e bir şeyi biraz öğretmeye çalıştığında zaten yapabileceğini anlıyorsun. Ben burada ona verdiğim araçlarda da ‘hadi bugün sana öğretelim, yarın kullanırız’ dediğimiz ilk gün kullanıyor. Zaten videosunu da ilk günden çekiyoruz, uğraşmıyoruz bile. Uçak tabi tamamen başka bir şey. Eğer ben bir pilot olsaydım, kendi uçağım olsaydı Zayn’e verirdim bunu al bir uç gel derdim. Ama tabi öyle bir imkanım yok. Onunla birlikte eğitime çıkan kaptan da gördü ki; Zayn çok hassas, daha önce kullandığı Ferrari, bin beygirlik bir araç. İnsanlar gazı kıstığımızı düşünüyor ama alakası yok sonuna kadar açık ama Zayn saçma bir şekilde gaz vermiyor. Çünkü onunla alakalı güzel eğitim aldı” diye konuştu.

“Konuşamadığı dönemde arabalardı gösterip, sürmek istediğini anlatıyordu”

Zayn’i, büyük bir yarışçı yapabilmek için çalıştığını ifade eden Kenan Sofuoğlu, “Benim diğer oğlum 7 yaşında mesela o eğitim hiçbir zaman istemedi ama Zayn ise daha 1 buçuk yaşında iken daha konuşamadığı dönemde arabaları gösterip, sürmek istediğini anlatmaya çalışıyordu. O merakı hep vardı ve merakı çok çalışmanın ardından iyi bir seviyeye geldi. Şu anda iddia edebilirim, Zayn bugün piyasada birçok araç kullanandan daha iyi. Bunu canlı izlediğinizde anlayabilirsiniz, onun ne kadar iyi kullandığını. Çünkü sosyal medyada sadece birkaç dakikalık hatta saniyelik videoları görüyorsunuz ama onun arkasındaki, altyapıyı ve nasıl eğitildiğini insanlar henüz bilmiyor. En büyük amacım, Allah nasip ederse Zayn’i büyük bir yarışçı yapabilmek ve onun için çalışıyoruz. Onun merakı var ve merak devam ederse isminden çok söz ettirir ileride” şeklinde konuştu.