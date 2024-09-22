Pistte nefes kesecek heyecan başlıyor

Türkiye’nin tek lisanslı drift pisti Fahim Sports Arena, 28-29 Eylül tarihlerinde drift tutkunlarını ağırlayacak. Kadın ve urban araç kategorilerinde çekişmeli yarışların yanı sıra, dünya çapında pilotlar performans sergileyecek.

Motor sporları tutkunları için büyük bir heyecanla beklenen Drift Car Park Challenge, 28-29 Eylül tarihlerinde Gebze’deki Fahim Sports Arena’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin tek lisanslı drift pistinde düzenlenecek bu organizasyon, driftseverler için unutulmaz bir hafta sonu vadediyor.

4 ayaktan oluşacak olan organizasyon; genel, kadın ve urban araç kategorilerinde yarışlara sahne olacak. Kadın pilotlar, son yıllarda drift sporuna olan ilgilerini artırarak izleyicilerin gözdesi haline geldi. Hande Tancar, Burcu Çetinkaya gibi başarılı Türk kadın pilotlar bu organizasyonda performanslarını sergilerken, İranlı driftçi Melika Movahed de kadın drift tutkunlarına ilham verecek. Ayrıca, Kıbrıs’tan gelen ve dünya çapında başarılara imza atan İbrahim Yücebaş, pistteki yeteneklerini izleyicilere sunacak.

Etkinliğin dikkat çeken bir diğer özelliği, urban araçların özel drift araçlarına karşı vereceği mücadele. Bu rekabet, motorsporlarına gönül verenlerin büyük bir merakla beklediği anlardan biri olacak.

Etkinlikte sadece drift tutkunlarını değil, canlı DJ performansı, yarış simülatörleri, araba kulüpleri ve çeşitli deneyim alanları ile motor sporlarını yakından tanımak isteyen izleyicileri de doyasıya eğlence bekliyor.

İran, Azerbaycan, Kıbrıs ve Türkiye’den birçok başarılı pilotun katılacağı bu uluslararası etkinlik, aynı zamanda sokak yarışçılarını pistlere kazandırmayı hedefleyen önemli bir sosyal sorumluluk projesi niteliği taşıyor.