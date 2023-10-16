Pitbull cinsi köpeğini sokak köpeklerinin üzerine saldı, tepki gösteren vatandaşa bıçak çekti

Avcılar’da pitbull cinsi köpeğini sokak köpeklerinin üstüne salıp kaçmaya çalışan bir köpeğe de “Nereye kaçacaksın?” diyen kimliği belirsiz şüpheli şahıs, tepki gösteren esnafa bıçak çekti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs yanında iple bağlı şekilde gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini sokak köpeklerinin üstüne saldı. O sırada sokaktaki esnafın beslediği sokak köpeği, bir iş yerinin bahçesine kaçtı. Pitbull cinsi köpeğini, korkmuş hayvanın üstüne salan adam, köpeğe “Nereye kaçacaksın?” diye bağırdı. O sırada oğlu ile işyerinin önüne gelen esnaf Kenan Akdağ, şahsın yaptığını görünce bağırarak tepki gösterdi. Diğer esnaflar da adamın yanına gelerek müdahale etmeye çalıştı. Şüpheli ise Akdağ’ın üstüne yürüyerek bıçak çektikten sonra köpeği ile birlikte kaçarak kayıplara karıştı. Şahıs, esnaf tarafından polis ekiplerine şikayet edildi. Şahsın yakalanması ile ilgili çalışmalar devam ederken yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Hayvana bunu yapan insan değildir"

Yaşadığı olay hakkında konuşan Kenan Akdağ, "Olay saat akşam 18.00 sıralarında oldu. Ben çocuğumu okuldan aldım. Oğlumla birlikte arabayı yanaştırdığım esnada birini gördüm. Yanında pitbull cinsi bir köpeği var. Onunla sokak köpeklerini parçalatmaya çalışıyor. Bizim beslediğimiz sokak köpeği bizim dükkanın bahçesine kaçıyor. O adam da onun peşine bahçemize giriyor. Ben de onu görünce tepki vererek ona ‘Ne yapıyorsun? Yapma’ diye bağırdım. Daha sonra bana bıçak çekti. Ben de sopa almak için dükkana geri döndüm. Ondan sonra da kaçtı. Şahıs muhtemelen bir psikopat. Aynı şeyi ara sokakta birisine yapsa olacakları düşünemiyorum. Vatandaşlar ihbar etti. Polis de beni aradı. Durumu anlattım ve güvenlik kamerasını kaydını verdim. Hayvana bunu yapan insan değildir. Şu anda çocuğum hala evde korkudan titriyor. Kendine gelmesi için hastaneye götüreceğim” dedi.