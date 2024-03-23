Pitbull Oscar'ın şıklığı göz kamaştırdı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi, havaların ısınmasıyla birlikte sahillerde renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle sahil bandında yürüyüş yapmak için dışarı çıkan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

14 yaşındaki "Oscar" isimli Pitbull cinsi köpek, gözlüğü ve özel giysileriyle adeta bir moda ikonu edasıyla dikkat çekti. Oscar’ı gören vatandaşların bazıları bu ilginç manzarayı ölümsüzleştirmek için hemen fotoğraf çekmek isterken, diğerleri ise meraklarını gidermek adına köpeğe yaklaşıp, onu daha yakından görmeye çalıştı.

Oscar’ın sahibi, köpeğinin bu ilgi çeken görünümüyle aslında insanlara neşe yaymayı amaçladığını belirtti. Sahil yürüyüşü sırasında karşılaşılan bu ilginç ve sevimli manzara, Bandırma’da günün en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.