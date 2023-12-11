Pivot Door İstanbul Pivotist ile Türk kapı sektörü adına 2024'ten umutlu

Pivot Door İstanbul’un CEO’su Mustafa Arslan, sektör ve firmanın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Arslan, Türk kapı sektörünün beklediği büyüme ve gelişmeler konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Türkiye’nin önde gelen kapı üreticilerinden Pivot Door İstanbul’un CEO’su Mustafa Arslan, sektör ve firmanın geleceği hakkında 2024 yılına dair beklentilerini paylaştı. Arslan, yaptığı açıklamada Türk kapı sektörünün beklediği büyüme ve gelişmeler konusunda iyimser olduğunu belirtti.

"2024, yeni bir dönemin başlangıcı"

Mustafa Arslan, Türk kapı sektörünün geleceğine ilişkin umutlarını şu şekilde dile getirdi: "Pivot Door İstanbul olarak, Türk kapı sektörünün potansiyeline inanıyoruz. 2024, yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Pandemi süreci ve ekonomik dalgalanmalara rağmen sektördeki büyüme potansiyeli hala yüksek. Yenilikçi ürünler, modern tasarımlar ve güvenlik odaklı çözümlerle Türk kapı sektörü, global pazarda daha etkili bir şekilde varlık gösterecek."

Arslan, firmanın bu süreçteki rolüne değinerek şunları ekledi: "Pivot Door İstanbul olarak, sektördeki lider konumumuzu daha da güçlendirmek ve Türk kapılarını dünya genelinde temsil etmek için çalışıyoruz. Yeni markamız Pivotist ile öne çıkan tasarımlar ve yüksek kalite standartlarıyla Türk kapılarını küresel arenada daha görünür kılacağımıza inanıyoruz. Yatırımlarımızı ve Ar-Ge faaliyetlerimizi artırarak, 2024’te sektörde çığır açacak çözümler sunmayı hedefliyoruz."

"Sektördeki beklentiler ve inovasyonun rolü"

Türk kapı sektörünün önümüzdeki yıllarda karşılaşabileceği zorluklara da değinen Arslan, "Sektörde rekabet her geçen gün artıyor ve tüketicilerin beklentileri de değişiyor. Biz, bu değişime ayak uydurmak ve öncü olmak için sürekli olarak inovasyona odaklanıyoruz. Hem estetik hem de fonksiyonel anlamda öne çıkan ürünlerimizle, müşterilerimizin beklentilerini aşmayı hedefliyoruz" dedi.