Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in şehadet haberi ailesine verildi

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazından etkilenen Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Ahmet Gültekin’in şehadet haberi İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki ailesine verildi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen mağara araması faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehadet haberi yetkililer tarafından şehidin İstanbul Sultangazi’de yaşayan ailesine verildi. Haberi alan acılı aile göz yaşlarına boğuldu. Şehit için evinin bulunduğu sokakta bir taziye alanı kuruldu. Yakınları ve sevenleri aileye taziyede bulunmak için bu alanda toplandı. Tedbir amaçlı olarak şehit evinin etrafında polis ve sağlık ekipleri hazırda bekledi. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.