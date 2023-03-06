Piyanonun yıldızları depremzedeler için parladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması, deprem nedeniyle anlamlı bir etkinliğe dönüştü. Gündüz depremzede çocuklarla bir araya gelip, onlara özel performans sergileyen dünyaca ünlü piyanistler, gece de depremzedeler yararına düzenlenen konserde sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin” temasıyla düzenlediği 3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması, Devlet Sanatçısı dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay başta olmak üzere Valerian Shiukashvili, Arthur Edman, Özgür Deniz Akalın, Lev Davydov ve Elena Çekiç gibi ünlü isimleri Bursa’da buluşturdu. Konsepti tamamen deprem felaketine göre uyarlanan buluşma, depremzedeler için özel bir etkinliğe dönüştü. Piyanonun yıldızları ilk olarak, afet bölgelerinden gelip Bursa’daki yurtlara yerleşen depremzede çocuklarla buluştu. Depremzede çocuklara özel bir performans sergileyen Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, çocuklara moral aşıladı. Elena Çekiç ve Müzik akademisi sanatçılarının da bulunduğu etkinlikte, ezgileri büyük bir ilgiyle izleyen çocuklara, etkinlik sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Elena Çekiç Müzik akademisinin ortaklaşa hazırladıkları hediyeler verildi.

Yıldızlar depremzedeler için sahnede

Gündüz afetzede çocuklara moral için bir araya gelen ünlü yıldızlar, gece de depremzedeler yararına düzenlenen konserde Bursalılarla buluştu. Gülsin Onay, Valerian Shiukashvili, Tamara Poddubnaya, Victor Abramyan Eshba, Münif Akalın Aslı Özsoy, Seda Gürtel, Elena Çekiç, Sinan Dizmen, Arthur Edman, Özgür Deniz Akalın ve Lev Davydov, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde eşsiz bir konsere imza attı. Gelirinin tamamen depremzedeler yararına kullanılacağı konser, müziksevere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Birlikte üstesinden geleceğiz

Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, günlerdir büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde bu acıların üstesinden geleceğini söyledi. Onay, “Benim açımdan yapabileceğim en iyi şey, bütün duygularımı, müziğin iyileştirici gücüyle aktarmak ve biraz olsun yaralı ruhlarımıza ulaşmak. Günlerdir, hepimiz çok üzgünüz. İnşallah daha güzel günlerde yine beraber olacağız” dedi.

Müzik Akademisi sahibi Piyanist Elena Çekiç de böylesi anlamlı bir konsere katkıları nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.