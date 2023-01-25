Piyasa değeri 230 bin TL olan malzemelere el konuldu

Kocaeli’de jandarma ekiplerince 3 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla piyasaya değeri 230 bin TL olan 98 bin dolu ve boş makaron, 10 bin doluma hazır boş sigara kutusu, 80 kilo kıyılmış tütün, elektrikli sigara sarma makinesi ile 3 tane hava kompresörü ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Körfez ilçesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 230 bin TL olan 77 bin boş makaron, 21 bin dolu makaron, 10 bin doluma hazır boş sigara kutusu, 80 kilo kıyılmış tütün, elektrikli sigara sarma makinesi ve 3 tane hava kompresörü ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili işlem başlatıldı.