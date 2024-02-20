Piyasa değeri 8 milyon 650 bin lira olan bir ton 275 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda piyasa değeri 8 milyon 650 bin Türk lirası olan 1 ton 275 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve çok miktarda tütün mamulü ele geçirildi.

Piyasa değeri 8 milyon 650 bin lira olan bir ton 275 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda piyasa değeri 8 milyon 650 bin Türk lirası olan 1 ton 275 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve çok miktarda tütün mamulü ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Edremit ilçesinde kaçak sigara üretimi yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 1 şüpheliye ait depo ve iş yerinde icra edilen operasyonda; satışa hazır halde piyasa değeri 8 milyon 650 bin TL olan 1 ton 275 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 1 milyon 380 bin adet kaçak tütünle doldurulmuş makaron ve 5 milyon 70 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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