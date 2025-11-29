Piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce Ambarlı Gümrük Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit rejimi hükümleri çerçevesinde, Ambarlı Gümrük Sahası’na gelen bir TIR aracı takibe alındı. Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, Ambarlı Gümrük Limanı’nda gerçekleştirdikleri operasyonda, yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş halde, toplam 394 bin 117 paket sigara ele geçirdiği belirtildi. Yapılan incelemelerde, ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 94 milyon lira olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında tespit edilen kaçak eşyanın yabancı bandrollü olduğu belirlendi. Yakalaması gerçekleştirilen kaçak eşyanın imha edildiği belirtilirken, Gümrükler Muhafaza ekipleri, toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden kaçakçılık faaliyetleriyle mücadeleyi, gelişmiş analiz sistemleri ve kesintisiz denetim kapasitesiyle kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Kaçak sigara vergi kaybına yol açıyor

Kaçak sigara ticaretinin; kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü, vergi kaybına yol açtığı, organize suç gruplarına finansman sağladığı, toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği belirtilirken, olayla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturmanın devam ettiği açıklandı.