Piyasanın lideri SUV araçlar oldu

SUV araçların şehir içi ve arazide kolay kullanıma sahip oldukları ve yüksek konfor içerdikleri için tercih edildiğini ifade eden Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, bu segmentin son zamanlarda satış adetlerini iyice artırarak pazar lideri haline geldiğini, hatta satılan her iki araçtan birinin SUV model olduğunu söyledi.

SUV sınıfının hızlı yükselişinin sebeplerinin başında kullanıcısına zengin bir yelpaze sunması olduğunu belirten Didem Aras, “SUV gövde tipi ve C-SUV alt segmenti, dünyada ve Türkiye’de her geçen gün daha da güçleniyor. Asfaltın yanı sıra hafif arazi şartlarında kullanılabilen ve hafta sonu kaçamaklarında doğada rahatça ilerleyebilmek için tasarlanan Sport Utility Vehicle (SUV) otomobiller, sürüş şartları bakımından kullanıcısına zengin bir yelpaze sunuyor. Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan SUV araçlar, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline gelmiş olan SUV’lar özellikle yerden yüksek ve gösterişli yapısı sebebiyle tüketicinin bir numaralı tercihi olma yolunda hızla ilerliyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 46 pay ile SUV araçlar oldu. Böylece otomotiv pazarında satılan neredeyse her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti” dedi.

Aras, “Renault, her geçen gün büyüyen C segmentine Yeni Austral, Captur ve Koleos ile Dacia ise piyasanın en çok tercih edilen SUV araçlarından biri olan Duster ile damgasını vurmuş durumda. Sürüş konforu, gelişmiş güvenlik paketleri ve iç-dış dizaynı ile tüm beklentileri karşılayan, ’Bugüne kadarki en iyi Renault’ olarak konumlandırılan ve AUTOBEST jürisinin ’2023 Avrupa’nın Satın Alınacak En İyi Otomobili’ ödülüne layık gördüğü Yeni Austral, markanın SUV araçlar için olan ciddiyetini gösteren oldukça başarılı bir model. Captur da SUV piyasasında adını geniş motor seçenekleri, yüksek satış adetleri ve dikkat çekici tasarımıyla adını oldukça duyurdu. Ek olarak Koleos, markanın lüks SUV sınıfına olan imzası durumunda. Dacia kanadında ise uzun süredir tüketicinin yüksek beğenisini karşılamış, ekonomik fiyatı ve zengin donanım seçeneği ile yıllar içerisinde Türk tüketicisinin kalbinde taht kurmuş olan Duster, grubun en öne çıkan modellerinden biri konumunda” diye konuştu.

Aras, “Ekim ayına özel Austral’da geçerli 100 bin lira, Captur’da geçerli 75 bin lira, Koleos’da geçerli 50 bin lira ve Dacia Duster’da geçerli 60 bin lira takas indirimleri ile müşterileri için oldukça cazip seçenekler sunuyor” şeklinde konuştu.